 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, sentetik kannabinoid, sentetik esrar, metamfetamin ve çeşitli haplar ele geçirildi.

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
12.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:46
Abone Ol

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları düşünülen M.K., F.E., E.K. ve Y.Z.Z.'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Gölge'nin de eşlik ettiği ikamet aramalarında, 47.54 gram sentetik kannabinoid, 14.85 gram sentetik esrar, 1.84 gram metamfetamin, 10 adet captagon hap, 4 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.Z.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında da uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Yalova, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:10:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement