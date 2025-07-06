Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda motosikletli şüpheli durduruldu. Motosiklet üzerindeki valiz içinde 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen A.E. kullandığı motosikleti durdurdu. Şahsın üzerinde, eşyalarında ve kullanmakta olduğu 34 plakalı motosiklette yapılan kontrollerde motosiklet üzerinde bulanan valiz içinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahsın üzerinden çıkan 28 bin 480 TL, 200 Amerikan Doları ve 20 Euro nakit paraya da el konuldu.

A.E. sevk edildiği adli mercilerce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA