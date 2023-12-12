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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşakent Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda B.Ö., B.G. ve O.D.'yi uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 10 gram sentetik esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yalova\'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
12.12.2023 - 14:04,
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Paşakent Mahallesi'nde B.Ö.'nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler ikamette operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.Ö., B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada yakaladı.

Suçüstü yakalanan zanlıların ikametinde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ve 10 gram sentetik esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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