Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip çalışmaları neticesinde bir haftalık süreçte farklı olaylarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.C.O., M.P., B.Ö., E.Z., B.E. ve O.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin üst, ikamet ve araç aramalarında toplam 2 kilo 202 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 92,26 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA