Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Yalova'da polis, uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'sini tutukladı, 1.67 kg uyuşturucu ele geçirildi.

14.02.2025 11:07
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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

YALOVA - Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı adreste narkotik maddeler arama köpeklerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken 1 kilo 675 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza grubu hap, 2 adet hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 fişek, 2 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Genişletilen soruşturma çerçevesinde 2 ikamette daha arama yapılırken burada da 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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