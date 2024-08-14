Yalova'da villada korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da villada korkutan yangın

Geniş Video İzle

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

14.08.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da villada korkutan yangın

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeniçizgi Sokak'ta 3 katlı bir villada yangın meydana geldi. 112 Acil Servis'ten gelen ihbarın ardından hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge olması ve büyüme riski taşıması nedeniyle geniş çaplı müdahale gerçekleştirdi. Yangını söndürmek için 12 itfaiyecinin yer aldığı öncü araç, müdahale aracı, merdivenli araç ve arazöz ekipleri olay yerine sevk edildi. Villa içindeki enerji odasında bulunan elektronik bir cihazın alev alması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, 45 dakika içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, İtfaiye, 3-sayfa, Yalova, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da villada korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da villada korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement