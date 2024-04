Yalova\'da Yediemin Otoparkında 300 Araç Kayboldu

3.Sayfa

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan yediemin otoparkında olması gereken araçlardan 3'ünün Muğla, Eskişehir ve İstanbul kolluk denetimleri sırasında yakalanmasıyla, otoparktaki yaklaşık 300 aracın kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan yediemin otoparkından araçlar iddiaya göre götürüldü. Yaşanan durum ise Muğla, Eskişehir ve İstanbul'da yedieminde olması gerekirken 3 aracın yakalanmasıyla ortaya çıktı. Yediemin otoparkına aracını almaya giden emekli memur Mehmet Şirin Toktaş, aracını bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

Aracını almaya gittiğinde bulamadı

Toktaş, 2018 yılında yakalama kararı olan 34 JU 4934 plakalı otomobilinin park halindeyken emniyet tarafından çekici marifetiyle Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkına götürüldüğünü söyledi. Daha sonra aracın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki yediemin otoparkına götürüldüğünü kaydeden Toktaş, "Araç üzerinde bazı yakalamalar kalktıktan sonra aracımızı almaya geldik bir ara buraya. Bayağı araç vardı. Benim aracımın da burada olduğunu öğrendim. Baş tarafa park edilmişti, anahtarı da bendeydi, anahtarsız aldıkları için. Yakalamalar kalktı, geldik ki aracımızı alalım, bakımını filan yapıp olan borçlarımızı ödeyelim diye. Ancak geldiğimde burada hiçbir aracın olmadığını gördük. İlgili kimseler de yoktu. İlgilenen otoparkçılar da yoktu. Topçular'daki jandarma karakoluna ifade vermeye gittim. Bu konuda mağdurum" dedi.

"Aldığımız duyuma göre 200-300 araç buradan götürülmüş"

Yedieminde koruma altına alınan aracının ortada olmadığını söyleyen Toktaş, "Aldığımız duyuma göre 200-300 araç buradan götürülmüş. Burada sadece bırakılanlar hurdalar, kaza yapmış araçlar. İlgili yerlere suç duyurusunda bulunacağım. İhmali olan, kastı olan, emanet edilen kimin ilgisi varsa hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

"Yalova'daki otoparklara baktım"

Toktaş, Yalova'daki tüm yediemin otoparklarına baktığını ve hiçbirinde aracının olmadığını söyledi. Aracını bulamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Toktaş, şöyle konuştu:

"Devlette memur olmak için her türlü araştırmadan geçiyorsun. Bunlar nasıl olmuş burada anlamadım. Dördüncüye devredilmiş. İlk firma devretmiş, diğeri de başka birine. Muhtemelen bazılarının bunda parmağı var. Bilerek kasıtlı yapılan bir şey. Bunun üzerinde bayağı çalışmışlar. İlk devreden değil de diğerleri bu işin içinde olabilir. Bir avukatın aldığını duyduk. O avukat en son bunu satmış. Bu adam da yok ortada. İlgili kurumlar da bu konuda açıklama yapmıyor. Tüm Yalova'daki otoparklara baktım. Yediemin olan hiçbirinde benim aracım yok. Buradan gittiği belli şu an. Ruhsat da benim adıma hala. 4-5 yıldır duran aracın ne satışını yaptılar. Üstelik her yıl da motorlu taşıt vergisini alıyor devlet bizden. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Olayla ilgili otopark sahibinin ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - YALOVA