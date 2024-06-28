Yalova ve İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarından 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yalova ve İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarından 2 Şüpheli Yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.K. ve Y.K.'yi gözaltına aldı. H.K., Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan 10 yıl hapis cezası alırken, Y.K. ise Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheliler adli makamların talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

28.06.2024 15:14
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Yalova ve İstanbul'da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen H.K.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma diğer bir çalışmasında ise Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından 25 yıl hapis cezası verilen Y.K.'yi ise Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan H.K. ve Y.K. adli makamların talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova ve İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarından 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova ve İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarından 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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