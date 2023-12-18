Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı

Yalova-Yenikapı arasından yapılan seferde feribottan atlayan yolcu deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Yenikapı arasında sefer yapan bir feribota binen Ö.S., feribottan denize atlamak istedi. Durumu fark eden ve Ö.S'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denize atlayan şahsı kurtararak kıyıya çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA