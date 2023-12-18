 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı

Yalova-Yenikapı arasında sefer yapan bir feribota binen yolcu, denize atlamak isteyince deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcu, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı
18.12.2023 - 12:08,
Abone Ol

Yalova-Yenikapı arasından yapılan seferde feribottan atlayan yolcu deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Yenikapı arasında sefer yapan bir feribota binen Ö.S., feribottan denize atlamak istedi. Durumu fark eden ve Ö.S'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denize atlayan şahsı kurtararak kıyıya çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova-Yenikapı arasında feribottan atlayan yolcu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement