Yalvaç\'ta Besihane Yangını

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde besihanede çıkan yangında bir inek telef oldu, 6 aylık buzağı kurtarıldı. Yangında yaklaşık 4 bin saman balyası, bin 500 yonca balyası, 50 torba yem, 25 ton arpa ve 15 ton buğday ile yem karma, ilaçlama ve gübre saçma makineleri zarar gördü.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yarıkkaya köyünde Kasım Kurt'a ait besihanede çıktı. Besihane sahibinin eşi, giriş bölümünde kıvılcımları çıktığını fark ederek eşine haber verdi. Kısa süre sonra dumanları fark eden Yarıkkaya köyü Muhtarı Aydın, durumu yetkililere bildirdi. Köy halkı da hazırda tuttukları su tankerleriyle yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki eve sıçramasını önledi.

Bölgedekiler traktörle yangına müdahale ederek besihanedeki hayvanların bir bölümünün kurtarılmasına yardımcı oldu. İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve 27 su tankerleriyle müdahale edildi.

Yangın 4,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 4 bin saman balyası, bin 500 yonca balyası, 50 torba yem, 25 ton arpa ve 15 ton buğday ile yem karma, ilaçlama ve gübre saçma makineleri ile kantar zarar gördü. Yangında bir inek telef olurken, 6 aylık bir buzağı yaralı olarak kurtarıldı.