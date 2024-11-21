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Yalvaç'ta Besihanede Yangın

Yalvaç\'ta Besihanede Yangın

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde besihanede çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

21.11.2024 14:48
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef olurken, besihanede bulunan tonlarca hayvan yemi yanarak kül oldu.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Kara'ya ait besihanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 400 hayvanın ve tonlarca hayvan yeminin bulunduğu besihanedeki alevler hızla etrafa yayıldı. Çevredeki vatandaşların müdahaleleri yeterli olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 17 küçükbaş hayvan telef olurken, besihanede bulunan tonlarca yem depo ile birlikte tamamen yanarak kül oldu. Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek köyde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni için araştırmalar devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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