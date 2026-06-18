Yalvaç\'ta Bisikletli Çocuk Kazada Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bisikletiyle aniden yola çıkan 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çarşı Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (57) idaresindeki 32 ADS 897 plakalı otomobil, bisikletiyle aniden yola çıkan 12 yaşındaki B.C.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bisikletli çocuğun seyir halindeki otomobilin önüne aniden çıktığı görüldü. - ISPARTA