Yalvaç\'ta Motosiklet-Kamyonet Çarpışması

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Müderis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Öğretmen Ramazan Tosun Türkoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 42 AAB 49 plakalı Isuzu marka kamyonet ile E.Ö. yönetimindeki 32 ADT 149 plakalı siyah motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA