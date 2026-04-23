Yalvaç'ta Plakasız Motosikletlere 254 Bin TL Ceza
Yalvaç'ta Plakasız Motosikletlere 254 Bin TL Ceza

23.04.2026 09:50
Isparta Yalvaç'ta plakasız motosiklet kullanan 2 sürücüye toplam 254 bin 719 TL ceza kesildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde durdurulan 2 plakasız motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 254 bin 719 TL ceza uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince yapılan rutin kontroller sırasında Görgü Camii Mahallesi Güllük Sokak'ta plakasız olduğu belirlenen 2 motosiklet durduruldu. Yapılan denetimlerde sürücülerden M.A.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, plakasız şekilde trafiğe çıkmaktan 46 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin TL ceza uygulandı. Diğer sürücü A.S.'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, plakasız trafiğe çıkmaktan 46 bin TL ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin TL idari para cezası kesildi. Toplamda 254 bin 719 TL cezai işlem uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
