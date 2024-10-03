Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan Muammer A. (54) idaresindeki 32 ABT 179 plakalı Ford marka otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlen Kömürcü'ye (76) ve Tilyan Mert'e (2) çarptı. Kazada yaşlı kadın ve çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Özlen Kömürcü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA