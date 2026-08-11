Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre B. idaresindeki Almanya plakalı BMW marka otomobil, bulvar üzerinde kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı sırada aynı yönde Yeni Sanayi istikametine seyreden M.Y. yönetimindeki 11 DJ 42 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Tofaş marka otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak bulvarda kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.