Yalvaç\'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D320 Yalvaç-Şarkikaraağaç kara yolunun Kuyucak köyü Çördük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. K. idaresindeki 07 EYC 58 plakalı otomobil, Yalvaç'tan Şarkikaraağaç yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Ş. D. yönetimindeki 32 ACE 971 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Ş. D. ile araçta yolcu olarak bulunan U. D. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, diğer otomobilin sürücüsü R. K. ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü.

Ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.