Yalvaç'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hayvan nakil kamyoneti kayısı bahçesine daldı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında D320 Karayolu üzerinde, Senirkent-Yalvaç güzergahında Aşağı Kaşıkara köyü İskele ve Koca Çayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.Y. idaresindeki 55 ABF 840 plakalı hayvan nakil kamyoneti, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayısı bahçesine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan B.K., yaralanması nedeniyle ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kayısı bahçesine giren kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ISPARTA