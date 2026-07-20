Yalvaç'ta Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 06 BP 6584 plakalı otomobil, Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta M.Ö. idaresindeki 34 NOK 917 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bulvar üzerindeki refüje savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller kurtarıcılar yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA