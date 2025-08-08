Yalvaç\'ta Yoğun Trafik Denetimi

Yalvaç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir haftada 207 aracı kontrol etti. 16 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere hem ceza hem de güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 1-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Öncelikli olarak "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik Denetimler" kapsamında yapılan uygulamalarda 207 araç kontrol edildi. Denetimlerde 16 motosiklet trafikten men edilirken, toplam 476 bin 544 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ekipler, motosiklet sürücülerine kask kullanımı, hız sınırlarına uyma ve güvenli sürüşün kazalara etkisi konularında bilgilendirmelerde bulundu. - ISPARTA