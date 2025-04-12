Yamaçtan Kopan Kayalar Evi Vurdu

Yamaçtan kopan kayalar eve çarptı

RİZE - Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay merkeze bağlı Sütlüce Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi. Evde o sırada kimsenin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu.