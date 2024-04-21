Yanan otomobile pet şişelerle böyle müdahale ettiler
Seyir halindeki otomobil yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. Çevredekiler yangına pet şişeler ile müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PS 9486 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun kenarına park eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında araç büyük hasar gördü.
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