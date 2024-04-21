Yanan otomobile pet şişelerle böyle müdahale ettiler - Son Dakika
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Yanan otomobile pet şişelerle böyle müdahale ettiler

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Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, pet şişelerdeki suyu kullanarak yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü ancak araç büyük hasar gördü.

21.04.2024 17:04
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Yanan otomobile pet şişelerle böyle müdahale ettiler

Seyir halindeki otomobil yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. Çevredekiler yangına pet şişeler ile müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PS 9486 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun kenarına park eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında araç büyük hasar gördü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanan otomobile pet şişelerle böyle müdahale ettiler - Son Dakika

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