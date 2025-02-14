Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bolu'da 78 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olana yangın faciasının tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon üyeleri belirlendi. Komisyon başkanı dahil AKP'den 11, CHP'den 5, MHP ve DEM Parti'den 2 üyenin de yer aldığı partilerin tamamı kararda yayımlandı. Komisyonda yer alan isimler şöyle: