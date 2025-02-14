Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu - Son Dakika
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Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin TBMM Genel Kurulu, Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon üyeleri de belirlendi. Komisyonda AKP'den 11, CHP'den 5, MHP ve DEM Parti'den 2 üye yer alacak.

14.02.2025 01:06  Güncelleme: 01:40
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bolu'da 78 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olana yangın faciasının tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon üyeleri belirlendi. Komisyon başkanı dahil AKP'den 11, CHP'den 5, MHP ve DEM Parti'den 2 üyenin de yer aldığı partilerin tamamı kararda yayımlandı. Komisyonda yer alan isimler şöyle:

Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi can verdi, 51 kişi ise yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklandı.

Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyonda yer alacak milletvekilleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Okay Örüm:
    daşşak mi geçiyorlar??? 4 0 Yanıtla
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