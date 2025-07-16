Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı
16.07.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarardı köyünde hobi bahçesindeki yangın, rüzgarla yulaf tarlalarına sıçradı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde bir hobi bahçesinde yakılan otların alevi, rüzgarın etkisiyle yulaf tarlalarına ve meyve bahçelerine sıçradı. Yangına neden olan kişi olay yerinden kaçarken, alevlere köylüler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma yangına sebep olan şahıs hakkında inceleme başlattı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyü Ulu Çay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. isimli şahıs, kendisine ait hobi bahçesinde kuru otları yakarak imha etmeye çalıştı. Ancak kontrolsüz yanan ateş kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan, hasadı henüz yapılmamış yulaf tarlasına sıçradı. Alevlerin büyüdüğünü gören O.Ş.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. Yangını fark eden tarla sahipleri, kendi imkanlarıyla su tankeriyle müdahale etmeye çalıştı ancak yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki meyve bahçelerine kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 dönümlük arazi yanarak küle döndü.

"Eğer yangın bu kez de kanalın öbür tarafına geçseydi, bir ay uğraşsak söndüremezdik"

Yangınla ilgili konuşan Hisarardı köyü Muhtarı Hasan Aydın, "Ben başka bir yerde su çalışması yapıyordum. Muhtar bir arkadaşım arayıp 'köyde yangın var' dedi. Hemen motoruma binip geldiğimde bahçeme doğru yoğun dumanın geldiğini gördüm. O anda her yerin yandığını fark ettim ve hemen hem itfaiyeyi hem jandarmayı aradım, camiden de anons yaptırarak köylüleri yardıma çağırdım. Hep birlikte yangına müdahale ettik. Burası daha önce de dört kez yandı. Eğer yangın bu kez de kanalın öbür tarafına geçseydi, bir ay uğraşsak söndüremezdik" dedi.

"Bu adam hala utanmadan yangın çıkarmış"

Yangını çıkaran şahsın sorumsuzca davrandığını dile getiren Aydın, "Kontrolsüz bir şekilde ateş yakan O.Ş.'yi arayıp neden böyle yaptığını sordum, telefonu yüzüme kapattı. Biz tarlaları yanan vatandaşlar olarak bazıları şikayetçi oldu, bazıları olmadı. Ben şahsen bu kaçan adamdan şikayetçiyim. Böyle sorumsuzluk devam ederse bu işin sonu gelmez" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Yalvaç, Tarım, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ’ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi FETÖ'ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi
Teknede sarmaş dolaş Icardi ve Suárez’den aşk dolu paylaşım Teknede sarmaş dolaş! Icardi ve Suárez'den aşk dolu paylaşım
Selahattin Demirtaş’tan süreçle ilgili yeni mesaj Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı "LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

10:22
“Faladdin“ uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen’in mal varlıklarına el konuldu
"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına el konuldu
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
15:22
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü
Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
15:16
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama
İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
15:15
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
15:11
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
14:34
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 10:27:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.