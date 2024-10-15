Yangın Merdiveninden Düşen Çocuk Ameliyata Alındı

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Yangın merdiveninden düşen çocuk yaralandı: Ameliyata alındı

BOLU - Bolu'da ilkokul 2. sınıf öğrencisi yangın merdiveninden düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen çocuk ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda teneffüs saatinde yangın merdivenine giren 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.K. oyun oynarken yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşen küçük çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen çocuk ameliyata alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.