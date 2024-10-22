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Yangın sırasında erdemli gençler

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Isparta'da yangın anında, 3 genç kadın boş büfeden su alıp parasını bıraktı. Kamerada görünç.

22.10.2024 00:02
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Yangından etkilenen vatandaşlara boş büfeden su alıp parasını tezgaha bıraktılar: O anlar kamerada

Kimsenin olmadığı büfeden su alan gençlerin örnek davranışı güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da dün gece saatlerinde 5 katlı eğlence merkezinde çıkan yangın sonucu panik yaşayan vatandaşlara su almak için kimsenin olmadığı büfeye giren 3 genç kadın suların parasını tezgaha bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Isparta Kutlubey Mahallesinde bulunan bir büfede meydana geldi. Dün gece saatlerinde aynı mahallede bulunan eğlence merkezinde meydana gelen yangında olay yerinde bulunan 3 genç kadın, panik yaşayan vatandaşlara su almak için büfeye girdi. Büfe sahibinin olmadığı anlarda buzdolabından 5 adet su alan gençler, suların ücretini büfenin tezgahına bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Büfe sahibinin yangına müdahale ettiği anlarda büfeye 3 genç kadının gelerek kapı girişinde bulunan buzdolabından suları aldığı daha sonra büfeye girerek suların ücretini bıraktıkları ve anında büfede çıktıkları anlar yer aldı.

Yangın sonrası büfeye gelerek paraları fark eden işletme sahibi Bilal Demir güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu fark ettiğini belirterek "Dün komşumuzun işletmesi yandı. Biz oraya müdahale ederken, arkadaşlar dumandan etkilenenlere su almışlar beni de göremeyince parasını bırakıp çıkmışlar. Dükkana geldiğimde tezgahın üzerinde paralar vardı, güvenlik kamerasını inceledik 3 bayan arkadaş bırakıp gitmişler. Güzel bir davranış, bu dönemde böyle bir davranışla karşılaşmak çok zor. Kriz anını fırsata çevirebilirlerdi, kasada paralarım vardı ama onlar aldıkları suyun parasını bırakıp çıkmışlar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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