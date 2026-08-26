Yangında 3 Gebe İnek Telef Oldu - Son Dakika
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Yangında 3 Gebe İnek Telef Oldu

Yangında 3 Gebe İnek Telef Oldu
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Elazığ'da yangında 10 gün önce alınan 3 gebe inek telef oldu, sahibi yardım bekliyor.

Elazığ'da 10 gün önce alınan ve gebe olduğu öğrenilen 3 inek, çıkan yangında telef oldu.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Vali Fahribey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Hacı Sarıpolat, 10 gün 3 tane gebe inek aldı. Ardından tarla ortasına saclardan ahır yapan Sarıpolat, hayvanları içerisine koydu. Dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla Sarıpolat, hayvanları çıkarmaya çalışırken kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, gebe 3 inek yangında telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığı bildirildi.

Olayı anlatan köy sakinlerinden Olcay Ercan, "Komşumuz Hacı Sarıpolat'ın ahırında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kül oldu. 10 gün önce borç olarak aldığı 3 gebe hayvanını kurtarmadık. Hayvanlar telef oldu. Borca girerek aldığı için kendisi de zor durumda. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında 3 Gebe İnek Telef Oldu - Son Dakika

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