Yangında 7 Yaşındaki Çocuğunu Kurtardı - Son Dakika
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Yangında 7 Yaşındaki Çocuğunu Kurtardı

Yangında 7 Yaşındaki Çocuğunu Kurtardı
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Hatay'da Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında, baba 7 yaşındaki oğlunu can havliyle kurtardı.

Hatay'da ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından başladığı tahmin edilen yangında Suriyeli depremzede ailenin evi alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Mecdi Zimo, alevlere teslim olan evinden 7 yaşındaki oğlunu can havliyle kurtardığı söyledi.

Yangın, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. İlk belirlemelere göre, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında evden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerden önce eve ulaşan ev sahibi Mecdi Zimo, alevlere teslim olan ev içerisinden 7 yaşındaki evladını kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında asrın felaketini yaşayan ailenin evi kullanılmaz hale gelirken Zimo'nun eşinin ve 2 evladının kayın validesinde olması olası faciayı önledi.

"Yangının prizden çıktığını düşünüyorum"

Yangın anını anlatan Mecdi Zimo, "Ben gece fırında çalışıyordum, telefonla beni aradılar yangın olduğunu söylediler. Geldiğimde bu odada dumanlar çıkıyordu ve çocuğum bağırdı. Kapıyı açtım, çocuğumu aldım ve çıktık. Ben ve 7 yaşındaki olum evdeydik, eşim ve diğer çocuklar kaynanam da misafirlikteydi. Yangının prizden çıktığını düşünüyorum. Prizde takılı pervane vardı, bizi çarptı bende prizi değiştirdim. Kesin değil bilmiyorum ama prizden çıktığını düşünüyorum. Bütün evimiz herşey yandı. Ateş alevlendiğinde camlar kırılıyordu. Benim için önemli olan çocuktu, çocuğumu aldım ve çıktım" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Göçmenler, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında 7 Yaşındaki Çocuğunu Kurtardı - Son Dakika

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