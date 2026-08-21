Yangında bin balya saman ve traktör alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar'da bir köyde çıkan samanlık yangınında bin adet saman balyası yanarken, yangının sıçradığı traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi Bülüçalan köyünde Osman Erturan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın yanında park halinde bulunan traktöre de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Dinar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta bulunan bin adet saman balyası tamamen yanarak kül olurken, alevlerin teslim aldığı traktör ise kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.