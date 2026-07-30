Yangında Engelli Çocuk Kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, Orhangazi ilçesi Açıkbaştarla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan engelli F.S.'nin mahsur kaldığını belirleyen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle balkona ulaşılan çocuk, itfaiye merdiveniyle aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen E.A. ve engelli F.S.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.