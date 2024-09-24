Yangında Kaplumbağa Kurtarıldı

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Yangında kurtarılan kaplumbağaya itfaiyeden can suyu

EDİRNE - Edirne'de alevlerin ortasında kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti. Kurtarılan kaplumbağaya itfaiye can suyu vererek, yeniden doğaya salındı.

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını gördü. Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra yeniden doğaya saldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.