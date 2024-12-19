Yangında Kolunu Kıran Kız, 90 Yaşındaki Anneden Rapor Aldı

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90 Yaşındaki nine ve kızı faciadan döndü

Adana'nın kozan ilçesinde 90 yaşındaki kadının evi yangında küle dönerken, ona bakan kızı da yangından kaçarken kolunu kırdı

ADANA - Adana'nın kozan ilçesinde 90 yaşındaki kadının evi yangında küle dönerken, ona bakan kızı da yangından kaçarken kolunu kırdı.

Kozan'da 7 Aralık günü Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Sokakta 5 çocuklu Gültekin ailesinin evi elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. 90 yaşındaki annesine bakmak için alt katta bulunan Ayşe Gültekin çocuklarının yangını haber vermesi üzerine kaçarken kolunu kırdı.

Ayşe Gültekin tüm emeklerinin yandığını aktararak, "Annemin yanındaydım. Çocuklar 'yangın var' diye bağırdı. Eve çıktım yatağımı alev almıştı ve su döktüm o arada soben patladı kaydım düştüm ve kolum kırıldı. O arada bayılmışım hastaneye götürmüşler. Elektrikten çıktı. Şase yapmış. Geçen senede buzdolabım çamaşır makinem yanmıştı. Şimdi annemin yanında kalıyoruz. Çocukları köye gönderdik. 2 senedir anneme bakmak için burada kalıyordum" dedi.

90 yaşında ki Emine Gök ise kızının evinin yandığını belirterek, "Evlerini kuş yuvası gibi yapmışlardı. Yandı kül oldu" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Kozan Kızılay Şubesi evde yaptığı inceleme sonrası yardımda bulunmak üzere çalışma başlattı.