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Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı

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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi alevler içinde kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında babası alevler arasında kalan kadının çığlıkları yürekleri dağladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

01.04.2024 06:28  Güncelleme: 06:28
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Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı

İzmir'de apartman dairesi alevler içinde kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı.

Yangın saat 02.00 sıralarında Ergene Mahallesi 523 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sonucu alevlerin çevre binalara sıçraması engellenirken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Dairede sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıktığı evde hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin oğlu İ.K. (49), gelini H.K. ve torunu B.K.'nin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen İ.K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.K. ve B.K. ise ayakta tedavi oldu.

Yangında hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı
Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı - Son Dakika

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