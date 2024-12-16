Yangında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ÇANKIRI - Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Ali Demir'in Konağı' olarak adlandırılan tarihi konakta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, içeride mahsur kalan bir kedi itfaiye ekiplerinin çabası sayesinde kurtarıldı.