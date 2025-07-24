Yangında şehit düşen orman işçisinin mesajı: Bu ay maaşımızı...

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli'nin yangından kısa süre önce attığı mesaj ortaya çıktı. Dereli'nin "Maaşımızı bu ay zamlı alabilecek miyiz?" sorusunu yönelttiği mesaj, ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Dereli'nin mesajı, hem geçim sıkıntısı içinde görev yapan orman emekçilerinin yaşadığı zorlukları hem de canları pahasına verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi. Yaşanan acı olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İşte Dereli'nin o mesajı;