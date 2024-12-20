Yangında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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Yaşlı çift evde çıkan yangında hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki iki katlı ahşap çatılı evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yangının olduğu evdeki alevlere müdahale etmeye çalışarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.