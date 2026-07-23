Yangının Kahramanı: Nazmi Kundakçı - Son Dakika
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Yangının Kahramanı: Nazmi Kundakçı

Yangının Kahramanı: Nazmi Kundakçı
23.07.2026 11:17
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76 yaşındaki kanser hastası Nazmi Kundakçı, yangında hızla su taşıyarak fedakarlık örneği sergiledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yaklaşık 20 saattir devam eden orman yangınında, 76 yaşındaki kanser hastası adamın gösterdiği fedakarlık, alevlerin ortasında umut oldu. Yılların emeği olan zeytinlikleri yangında kül olan yaşlı adam, acısını bir kenara bırakarak kendi kurduğu sistemle saatlerdir yangın bölgesine su taşıyor.

İnlice Mahallesi'nin yerlisi olan ve kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Nazmi Kundakçı, yangının başladığı ilk andan itibaren evine dönmedi. Alevlerin köyünü ve zeytinliklerini sardığını gören Kundakçı, "Ben ne yapabilirim?" diyerek kolları sıvadı.

Dere yatağının önünü taşlarla kapatarak küçük bir su havuzu oluşturan Kundakçı, kurduğu pompa sistemi ve çektiği hortumlarla traktörlere su doldurmaya başladı. Yangın hattına sürekli gidip gelen traktörler, yaşlı adamın hazırladığı suyu alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırdı. Yaklaşık 18 saattir uyumadan çalışan Kundakçı, kendi imkanlarıyla kurduğu düzenekle yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek verdi.

Yaşadığı acıya rağmen mücadeleyi bırakmayan Nazmi Kundakçı, yaptığı fedakarlığı şu sözlerle anlattı:

"Yangın çıktığından beri buralardayım. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Derenin önünü keserek hortum çektim, bir tane pompa koydum. Traktörlere su doldurup yukarıdaki yangın bölgesine taşımalarını sağladım. Benim de zeytinliklerim yandı. Ben de böyle yardım etmek istedim."

Muğla başta olmak üzere Aydın, İzmir, Denizli ve Afyonkarahisar'dan gelen orman işçilerinin gece boyunca alevlerle göğüs göğüse mücadele ettiği yangında, Nazmi Kundakçı'nın sessiz mücadelesi de takdir topladı. Kimi hortum tuttu, kimi alevlerin içine girdi, 76 yaşındaki kanser hastası Kundakçı ise kendi elleriyle kurduğu sistemle yangın cephesine hayat taşıdı.

Bir yanda yılların emeği olan zeytinliklerinin küle dönüşmesini izleyen, diğer yanda ise tek bir ağacın daha yanmaması için durmadan çalışan Nazmi Kundakçı, Fethiye'deki yangının isimsiz kahramanlarından biri olarak hafızalara kazındı. Alevlerin ortasında verdiği mücadele, felaketin içinde insan dayanışmasının en güçlü simgelerinden biri oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangının Kahramanı: Nazmi Kundakçı - Son Dakika

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