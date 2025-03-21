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Yanlış Kan Veren Hemşireye Cezası

Nevşehir'de yanlış kan vererek bir hastanın ölümüne neden olan hemşireye 45 bin lira ceza verildi.

21.03.2025 14:05
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Yanlış kan veren hemşireye 45 bin lira ceza

Avukat Seyit Mehmet Arıkan: "Bu kararla müvekkillerimin içi asla soğumamış ve yaraları açık bırakılmıştır"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yanlış hastaya kan vererek ölümüne neden olduğu iddia edilen hemşire adli para cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmazken, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları katıldı. Maktulün yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep ederken; duruşma savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.Y'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Karar sonrası açıklama yapan Avukat Seyit Mehmet Arıkan; "Sanık hemşireye TCK.85 maddesinin birinci fıkrası gereğince taksirle ölüme neden olmasından dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası veridi. ve bu ceza adli para cezasına çevrilerek 45 bin 500 lira adli para cezası verildi. Söz konusu suçun üst sınırı 6 yıldır. Burada hemşire asli kusurludur, hiçbir hafifletici nedende bulunmamaktadır. Verilen bu kararla müvekkillerimin içi asla soğumamış ve yaraları açık bırakılmıştır. Söz konusu karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OLAY

2023 yılı Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesinde yaşanmıştı. Kırık bacağından ameliyat olan Emine Ekinci (75), ameliyat sonrası ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine Ekinci daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Nevşehir, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanlış Kan Veren Hemşireye Cezası - Son Dakika

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