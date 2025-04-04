Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi - Son Dakika
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Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi

Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi

Boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceği netleşti. Yapım şirketine çağrılarak TRT'nin kararı iletilen oyuncunun 2 stok bölümden kalan eksik sahneleri de tamamlayacağı ifade edildi.

04.04.2025 09:08
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

YAYINLANMAYAN SAHNELER DİZİDEN ATILMAYACAK

Bu kararın ardından Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceği merak konusu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın yaptığı açıklamada, "Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir" cümlesi dikkat çekmişti. Bu ifade Aybüke Pusat'ın stok bölümlerdeki sahnelerinin atılacağı şeklinde algılandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aybüke Pusat'ın yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağı öğrenildi.

EKSİK SAHNELER TAMAMLANACAK

Dün öğlen yapım şirketi Tims&B'nin ofisine çağrılarak TRT'nin aldığı kararın iletildiği Teşkilat dizisinde 2 sezondur Neslihan rolüne hayat veren Aybüke Pusat'ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahnelerini de tamamlayacağı belirtildi.

Televizyon, 3-sayfa, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yılmaz Tıska :
    sözde dizide tamamen ülkesini düşünen gerçek vatanpervermiş gibi görünen ama aslında gerçekten gerçeğin dizideki rolden ibaret olmadığı ve gerçeklerin ortaya çıktığı, ülkesine düşmanlık edenlerin gerçek yüzlerinin ortaya çıktığı gerçek bir sahne 9 7 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Yakında siz komple çıkacaksınız 5 4 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    vatan hayini göstermeleri lazım son bölümde ona yakışan budur 0 0 Yanıtla
  • Behzat:
    gidip oynarsan oh oldu derim. 0 0 Yanıtla
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