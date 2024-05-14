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Yaralandıkları kaza anını saniye saniye böyle görüntülediler

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında yaralanan siyah otomobildeki şahıslardan birinin o anları görüntülediği ortaya çıktı.

Kaza, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkiinde dün meydana geldi. Otoyolda, 27 AIY 587 ve 31 ADH 572 plakalı tırlar ile 01 SK 413 ve 63 ADH 893 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Görüntüler ortaya çıktı

Zincirleme trafik kazasıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı. Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, yaralanan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Tırın çarpmasıyla birlikte çekimin sonlandığı görüldü. 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.