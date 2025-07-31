Kocaeli'nin İzmit ilçesi Güneş Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda daha önce tanışan F.Ö. ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., F.Ö'yü bıçaklayarak eve kaçtı. F.Ö. de yaralı halde araçla E.Ç'nin evine gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç.'nin yanı sıra evde bulunan 3 kişi daha yaralandı.
Olay yerinden kaçan F.Ö., hastaneye giderken, diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ile müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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