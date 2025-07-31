Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Güneş Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda daha önce tanışan F.Ö. ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.

YARALI HALDE BASKINA GİTTİĞİ EVDE 4 KİŞİYİ YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., F.Ö'yü bıçaklayarak eve kaçtı. F.Ö. de yaralı halde araçla E.Ç'nin evine gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç.'nin yanı sıra evde bulunan 3 kişi daha yaralandı.

HASTANEYE GİDERKEN YARALADIĞI KİŞİLER İÇİN DE 112'Yİ ARADI

Olay yerinden kaçan F.Ö., hastaneye giderken, diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ile müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.