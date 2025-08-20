Yaralı İtfaiyeciler Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Yaralı İtfaiyeciler Yangına Müdahale Etti

20.08.2025 17:33
Cizre'de yangın ihbarına giderken kaza geçiren itfaiye erleri, yaralı halde yangına müdahale etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangın ihbarına giderken yolda trafik kazası geçiren itfaiye ekibindeki 2 itfaiye eri, yaralı halde yangına müdahale etti.

Kaza, Dirsekli Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan Mehmet Ecevit idaresindeki 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen araçtaki sürücü Mehmet Ecevit ile Onur Gülbüz, Rıdvan Er, Mazlum Gökçe ve Davutlu Uslu yaralandı. Göreve giderken yaralanan itfaiye erlerinden Onur Gülbüz ve Rıdvan Er, arkadan gelen diğer itfaiye aracına binerek olay yerine gidip yaralı halde yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye erleri, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine gitti. Tedavileri devam eden itfaiye erlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Cizre, Kaza, Son Dakika

17:27
16:31
