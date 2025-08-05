Yaralı Kızıl Şahin Jandarmadan Kurtarıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, Budak köyü yakınlarında yaralı halde buldukları kızıl şahini tedavi altına alınması için yetkililere teslim etti.

Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda gerçekleştirdikleri rutin devriye faaliyeti sırasında yaralı bir kızıl şahin fark etti. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, şahini yetkililere teslim ederek tedavi altına alınmasını sağladı. İlk müdahalesi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan kızıl şahin, daha sonra Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, şahinin bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağını bildirdi. - KIRŞEHİR