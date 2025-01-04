Yaralı sürücü arkadaşlarının durumunu sorguladı - Son Dakika
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Yaralı sürücü arkadaşlarının durumunu sorguladı

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Kocaeli'de kaza geçiren sürücü, yaralı halde arkadaşlarından tek tek teyit aldı. 5 genç hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 15:04
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Yaralı halde tek tek arkadaşlarından teyit aldı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilde yaralanan 5 gencin yardımına ekipler koştu. Kendi canını unutan yaralı, tek tek arkadaşlarının ismini sayarak, "Size bir şey oldu mu? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Necat A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü Necat A.Y. ile yanında bulunan Taner Y., Yusuf K., H. İbrahim Ü. ve Ömer A. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kendi canını unuttu arkadaşlarından tek tek teyit aldı

Yaralanan sürücü Necat A.Y. tek tek arkadaşlarına seslenerek, "Size bir şey oldu mu? Ömer, Taner, İbrahim, Yusuf. Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı. Arkadaşları iyi olduklarını söyledikten sonra sürücü Necat rahat nefes alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaralı sürücü arkadaşlarının durumunu sorguladı - Son Dakika

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