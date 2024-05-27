Yasa Dışı Avcılık Yapan Şahıs Teknesine Çekiçle Zarar Verdi

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Yasa dışı avcılık yapan şahıs suç üstü yakalanınca teknesine çekiçle zarar verdi

Trol avcılığı yapan tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suç üstü yakalandı

Kaçmaya çalışan şahıs yasadışı malzemeleri denize atarak teknesine çekiçle zarar verdi

Yasadışı avcılık yapan şahıslara 275 bin 591 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul Boğazı'nda yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahibine dur ihtarında bulundu. Tekne sahibi av malzemelerini denize atmaya başlarken suç üstü yakalandı. Şahıs teknesine çekiçle zarar vererek batırmaya çalışırken, 2 kişiye toplamda 275 bin 591 TL para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs günü sabah saatlerinde İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde yasa dışı trol avcılığı yapan bir tekneyi fark ederek "dur" ihtarında buldu. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şahıs yasa dışı av malzemelerini denize atarak kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimine izin vermeyen ekipler, manevra ile hızını yavaşlattı ve Rumeli feneri Balıkçı Barınağı'na doğru yönlendirdi. Bu sırada şahıs; teknesine çekiçle zarar vermeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında toplamda 275 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, tekne üzerinde bulunan 2 adet trol kapısı ve 1 adet trol ağına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda el konulanlar, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilerek yediemin limanına teslim edildi.