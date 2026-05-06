Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

06.05.2026 02:54
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 123 milyon TL işlem tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 123 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık ettiği belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık eden 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahısların, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları; vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

