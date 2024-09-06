Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 ve Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 yasadışı göçmenin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Olay, ülkenin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçü önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda gerçekleşti.
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7.09.2024 04:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Geçişte 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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