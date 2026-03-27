Yasadışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı

27.03.2026 09:17
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli yasadışı bahis suçlamasıyla yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli internet siteleri üzerinden, "kapalı devre" olarak tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak yasadışı bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 28 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir suç ağının organize şekilde yasadışı bahis oynattığı belirtildi.

Söz konusu suç örgütünün, yasa dışı bahis suçu kapsamında, "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden, "kapalı devre" olarak tabir edilen yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı illerini kapsayan toplam 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 28 şüpheli sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Advertisement
