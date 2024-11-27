Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesinde yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Kenevir yetiştirme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yasadışı Kenevir Yetiştiren 73 Yaşındaki Adam Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?