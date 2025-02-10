Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

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İstanbul'da yaşayan D.Ç. adlı bir kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek, onun cebine bir dinleme cihazı yerleştirdi. Elde ettiği ses kayıtlarıyla yasak aşkı belgeleyen D.Ç., bu kayıtları kocasının evli olan sevgilisinin eşine iletti. Ancak başlangıçta mağdur konumunda olan kadın, şimdi sanık olarak yargılanıyor.

EŞİNİN CEBİNE SES KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, olay İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana geldi. D.Ç., resmi nikahlı eşi E.Ç.'nin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine eşinin cebine bir ses kayıt cihazı yerleştirdi.

ARABA İÇERİSİNDE BİRLİKTE OLDULAR

Eşi bu ses kayıt cihazından habersiz defalarca kez sevgilisiyle buluştu. Hatta bir araba içerisinde sevgilisiyle özel anlar yaşadı. Tüm bu süreçler ve sesler, cebinde olduğunu bilmediği ses kayıt cihazı tarafından kaydedildi.

CİNSEL İLİŞKİ ANLARINA DAİR SES KAYITLARINI DİNLEDİ

Ses kayıt cihazını eşinin cebinden çıkarıp dinleyen D.Ç. şaşkına döndü. Eşinin başka bir kadına, "Sevgilim", "Hayatım" dediği cümleler ve cinsel ilişki anlarına dair de ses kayıtları onu oldukça öfkelendirdi. Öfkesini kontrol edemedi. Elindeki ses kaydını alarak kocasının evli olan sevgilisinin eşi G.T.'ye ulaştı ve elindeki ses kaydını ona verdi.

KUMPASIN İNTİKAMINI ALMAYA KARAR VERDİ

Ses kaydını dinleyen eş G.T. yaşadıklarına inanamadı. Başkasıyla aşk yaşayan eşi C.B.'yi boşadı. Ailesine ve yakınlarına karşı "rezil" olduğunu düşünen C.B. kendisine ve sevgilisine kurulan kumpasın intikamını almaya karar verdi.

Eşinin cebine ses kayıt cihazı koyan D.Ç.'den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde D.Ç hakkında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" ve "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek" suçlarından iddianame düzenlendi. Mağdur olan D.Ç. yaptığı bir hatayla sanık oldu.